Евросоюз запретил передавать в США персональные данные своих граждан

Отныне американским интернет-корпорациям вроде Google, Facebook и Twitter станет значительно сложнее переправлять в США персональные данные своих европейских пользователей, сообщает украинская редакция "Немецкой волны". Основанием такого решения стали более низкие, чем в ЕС, стандарты и нормы защиты персональных данных в США.

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Согласно решению суда, граждане стран ЕС могут теперь обращаться с соответствующими исками в национальные суды своих стран, а ведомства по защите персональных данных отдельных стран ЕС могут проверять, действительно данные того или иного лица в США защищаются соответствующим образом.

Впрочем, решение суда может затронуть не столько большие, сколько в первую очередь маленькие компании, которые пользовались Safe Harbour для беспроблемного и быстрого трансфера данных на американские серверы. Такие гиганты, как упомянутые Google или Facebook, которые имеют большой штат юристов, вероятно, смогут значительно легче разработать новые соглашения о передаче данных и без правил Safe Harbor и предложить пользователям согласиться на новые условия.

Аргументацией обвинения в суде, которое в конце концов было принято во внимание, был, в частности, тот факт, что в США государственные спецслужбы, такие как АНБ, имеют относительно легкий доступ к личным данным пользователей интернета по сравнению с Евросоюзом.