Протесты праворадикалов в Дрездене закончились стычками с их противниками (фото)

СМИ сообщают, что один из участников акции получил удар железным прутом по голове. В беспорядки вмешалась полиция, которая была вынуждена применить перцовые аэрозоли. После акций протеста отдельные неонацисты целенаправленно нападали на полицейских, бросали в них файеры, передает украинская редакция "Немецкой волны".

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По данным полиции, в ходе столкновений были задержаны несколько человек за нанесение телесных повреждений и нарушение правил обращения с зажигательными веществами.

По данным СМИ, в акции Pegida приняли участие от 15 до 20 тыс. человек, а на демонстрацию противников антиисламского движения вышли от 15 до 19 тыс. людей. Во время акций порядок в городе охраняли 1900 полицейских.

Ночь после акций прошла спокойно, сообщают местные СМИ, а также представители дрезденской полиции.