Немецкие праворадикалы в Дрездене собирают акцию против наплыва мигрантов

Организатором акции выступило Политическое движение Pegida (Патриотические европейцы против исламизации Запада – ред.), передает радио "Свобода". Активисты заявляют, что таким образом хотят надавить на канцлера Ангелу Меркель ради осуществления антииммиграционной политики.

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Подтолкнуло активистов к протестам и вчерашнее голосование на парламентских выборах в Швейцарии, где партия консерваторов, которые выступают против приема мигрантов, получила почти треть мест.

Ранее представители движения Pegida призвали своих сторонников прийти на акцию с черными повязками на руках. Министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер из-за нападения на женщину-кандидата в бургомистры в Кельне заявил, что движение Pegida и его представители являются правыми экстремистами и призвал граждан Германии дистанцироваться от этого движения. За движением стоят "жесткие праворадикалы", заявил министр и добавил, что "они без разбора называют искателей убежища злоумышленниками, а всех политиков - государственными изменниками. Это далеко от любого демократического консенсуса", передает украинская редакция "Немецкой волны".

Активность сторонников Pegida вызвала соответствующую активность и ее противников, которые видят угрозу обществу от травли в основном мусульман, проживающих в Германии.

Германия в настоящее время является главным местом в Европе для мигрантов, большинство из которых проходят через Турцию и Балканы. Власти до конца года ожидают до миллиона прошений об убежище от мигрантов.

Более 630 тыс. человек, спасаясь от войны и нищеты, высадились на берегах Европы в этом году, многие из них преодолевали опасный морской путь из Турции в Грецию.