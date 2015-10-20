В Стамбуле ликвидированы подпольные центры подготовки боевиков "Исламского государства"

Сотрудники антитеррористического подразделения полиции провели рейды при поддержке вертолетов по 13 адресам в стамбульском районе Пендик и по пяти адресам в соседних районах передает Lenta.ru со ссылкой на газету Hurriyet.

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Всего были доставлены в полицию 53 человека, из них 29 несовершеннолетних. Задержанные оказались гражданами Узбекистана и Таджикистана. Следователи приступили к их допросам.

Работа по подготовке боевиков проходила преимущественно в арендованных подвальных помещениях. Детям рассказывали о жизни на захваченных "Исламским государством" территориях. Экстремистам предстояло принимать участие в боевых действиях в Сирии и Ираке.

Как было установлено, задержанные, прибывшие из восточных районов Узбекистана, находились в Турции нелегально.