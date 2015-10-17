Поток мигрантов перенаправляют из Венгрии в Словению

Как сообщает полиция, первый автобус с мигрантами уже прибыл на хорватско-словенскую границу, в район пропускного пункта Грушкове, передает Би-би-си. Теперь мигрантам предстоит очередной процесс регистрации. Ранее Словения прекратила всё железнодорожное сообщение с Хорватией, чтобы предотвратить проникновение мигрантов в страну на поездах. Также министр внутренних дел страны Весна Жнидар заявила, что пропускные пункты на границе с Хорватией будут укреплены.

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