Венгрия закрывает границу с Хорватией из-за мигрантов

О таком решении после заседания Совета национальной безопасности Венгрии объявил министр иностранных дел страны Петер Сиярто, сообщает украинская редакция "Немецкой волны".

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Как отметил Петер Сиярто, лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе не смогли договориться о совместных действиях по охране греческой границы, а потому Венгрия вынуждена защищать внешнюю границу Шенгенской зоны.

По словам Петера Сиярто, венгерское правительство уже проинформировало правительства Хорватии, Словении, Польши, Словакии, Австрии и Германии об этом решении.

Мигранты смогут подавать прошение о предоставлении политического убежища в двух транзитных зонах, которые организуют на границе с Хорватией, а переход границы будет возможен только через пропускные пункты, пояснил министр.

Напомним, накануне венгерское правительство заявило о завершении возведения забора на границе с Хорватией и о планах закрыть границу с соседней страной, которая тоже является членом ЕС.