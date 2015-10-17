Словения приостановила железнодорожное сообщение с Хорватией из-за притока мигрантов

Власти Словении предприняли ряд специальных мер для ограничения потока мигрантов в свою страну со стороны Хорватии, сообщают РИА Новости.

"В частности, с вечера пятницы закрыто железнодорожное сообщение с Хорватией, а поезда заменяются автобусами, усиливается полицейский контроль на границе, а на субботу премьер-министр страны Миро Церар назначил заседание Совета безопасности в связи с миграционным кризисом. На данный момент, по официальным данным, Словения готова принимать 7,5 тысячи мигрантов ежедневно, что примерно соответствует числу таких людей, которые в последнее время входили в соседнюю Хорватию", - говорится в сообщении.

Ожидается, что новая волна мигрантов в основном из стран Ближнего Востока и Северной Африки, которые стремятся в Западную Европу, может нахлынуть в Словению с хорватской территории в ближайшие выходные. До сих пор основной маршрут мигрантов пролегал через Грецию, Македонию, Сербию и Хорватию, власти которой поездами и автобусами перенаправляли их к границе с Венгрией.

Таким способом хорваты перевезли десятки тысяч человек, например, только с середины сентября было организовано 93 специальных поезда с беженцами.

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Однако власти Венгрии объявили, что этой ночью закрывают границу с Хорватией для мигрантов. В ответ Хорватия предупредила, что ей не остается ничего другого, как начать свозить переселенцев к границе своего северного соседа Словении.