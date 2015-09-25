Венгрия объявила, что практически достроила забор на границе с Хорватией

Власти Венгрии объявили в пятницу, что строительство забора на границе с Хорватией практически завершено.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Associated Press.

Официальный представитель правительства Золтан Ковач заявил, что Венгрия не хочет закрывать границу, но хочет "защитить границы Европейского союза". Он подчеркнул, что возможность легального въезда остается открытой.

С начала миграционного кризиса в Хорватию прибыло почти 59 тысяч беженцев.

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Как сообщалось, Венгрия начала строить на границе со Словенией забор из колючей проволоки, чтобы остановить поток нелегальных мигрантов.

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что не согласен со стратегией канцлера Германии Ангелы Меркель в отношении беженцев, которую он назвал "моральным империализмом" в отношении стран Евросоюза.

Как сообщалось, парламент Венгрии одобрил закон, который позволяет правительству использовать армию для урегулирования кризиса с мигрантами.