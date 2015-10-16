Из-за войны Сирию покинули более 4 миллионов граждан (инфографика)
За последние 10 месяцев из Сирии сбежал миллион граждан страны.
Более четырех миллионов сирийцев покинули страну из-за войны, передает ТСН. При этом в ООН отчитываются, что только за последние 10 месяцев из страны сбежал миллион жителей.
В то же время около 7,6 миллиона человек являются переселенцами внутри самой Сирии.
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С марта 2011 года, когда в стране начались антиправительственные выступления, которые переросли в масштабную войну, погибли более 230 тысяч человек.
Подробнее ознакомиться с данными относительно сирийских беженцев можно в инфографике.
Ранее УНИАН сообщал, что сегодня вооруженные силы Сирии при поддержке российских военных самолетов начали наступление на город Алеппо, в результате которого погибли 43 мирных жителя.