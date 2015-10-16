В результате наступления войск Асада при поддержке РФ в Алеппо погибли 43 мирных жителя

Как сообщил глава Сирийской обсерватории по правам человека Рами Абдель Рахман, большинство погибших в результате сегодняшней атаки поддерживаемых РФ войск Асада, были гражданскими лицами, передает NDTV.

"Восемь детей, 22 женщины и 13 гражданских мужчин были убиты в ходе боевых действий, обстрелов и ударов," - заявил он.

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Кроме того, в результате атаки проправительственных войск также погибли 17 повстанцев.

Ранее сегодня УНИАН сообщал, что Россия, судя по всему, по меньшей мере вдвое увеличила численность своих военных в Сирии. Это было сделано перед ожидаемым наступлением правительственных войск на Алеппо.