МИД России отреагировал на запрет Лужкову въезжать в Украину

Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с запретом на въезд на территорию Украины мэру Москвы Ю.М.Лужкову размещен на сайте Министерства.

Вопрос: Власти Украины заявили о запрете на въезд на территорию Украины мэру Москвы Ю.М.Лужкову. Какова будет реакция российской стороны?

Комментарий: В Москве с недоумением восприняли решение украинских властей о запрете Ю.М.Лужкову на въезд на Украину.

Мэру Москвы неоправданно инкриминируется некое посягательство на территориальную целостность Украины.

Ю.М.Лужков никогда не допускал недружественных высказываний в отношении Украины. Он своими практическими действиями активно способствует развитию отношений между двумя государствами. Ю.М.Лужков высказал лишь мнение, которое, кстати, совпадает с точкой зрения большинства россиян, болезненно воспринявших распад СССР, что, как представляется, никоим образом не является покушением на суверенитет Украины.

Во всей этой неблаговидной истории особо настораживает следующее: украинская сторона в который раз отказывает российским гражданам в праве высказывать свои взгляды на наше совместное прошлое и вновь вернулась к порочной практике составления «черных списков», ограничивая въезд на территорию Украины отдельным гражданам Российской Федерации.

Указанное решение украинских властей расцениваем как недружественный шаг, идущий вразрез с обоюдными усилиями по выстраиванию атмосферы доверия и взаимопонимания в российско-украинских отношениях.