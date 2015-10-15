Финляндия просит у ЕС финансовую помощь для содержания мигрантов

По оценке правительства страны, данной суммы будет достаточно для покрытия неожиданных расходов в течение года, сообщает Yle. В частности, речь идет о расходах, которые не учтены в национальном бюджете.

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В первую очередь, средства Евросоюза будут направляться на нужды организационного центра в Торнио, занимающегося приемом и размещением прибывающих из Швеции просителей убежища. Кроме того, часть денег будет выделена Иммиграционной службе, расходы которой значительно выросли в связи с прибытием в страну большого числа просителей убежища.

Еврокомиссия должна вынести предварительное решение о выделении экстренной финпомощи в течение недели.

Ранее сообщалось, что МВД Финляндии скорректировал свой прогноз относительно количества прибывающих в этом году в страну просителей убежища с ранее заявленных 50 тыс. до 30 тыс.