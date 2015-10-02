Иракским беженцам станет труднее получить убежище в Финляндии
Иммиграционное ведомство страны приостановило рассмотрение прошений беженцев из Ирака и Сомали до тех пор, пока оценка уровня безопасности этих стран не будет обновлена.
Министр внутренних дел Петтери Орпо из Коалиционной партии Финляндии прогнозирует, что страна значительно ужесточит условия предоставления убежища беженцам из Ирака. Об этом он рассказал в интервью Yle.
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МВД ждет рапорта иммиграционного ведомства, но глава министерства считает абсолютно ясным, что Финляндия относится к беженцам из Ирака, например, из Багдада, благосклоннее, чем другие Северные страны. Этот вопрос был затронут на дебатах по поводу бюджета в парламенте страны.
"Если мы посмотрим на ситуацию в Северных странах и будем исходить из того, что Финляндия должна быть с ними на одном уровне, то, конечно, это означает значительное ужесточение условий приема", - заявил министр после дебатов.
Кроме того власти Финляндии ждут сведений о возможных изменениях в политике Евросоюза. На это уйдет около двух недель.