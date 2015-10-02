Иракским беженцам станет труднее получить убежище в Финляндии

Министр внутренних дел Петтери Орпо из Коалиционной партии Финляндии прогнозирует, что страна значительно ужесточит условия предоставления убежища беженцам из Ирака. Об этом он рассказал в интервью Yle.

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МВД ждет рапорта иммиграционного ведомства, но глава министерства считает абсолютно ясным, что Финляндия относится к беженцам из Ирака, например, из Багдада, благосклоннее, чем другие Северные страны. Этот вопрос был затронут на дебатах по поводу бюджета в парламенте страны.

"Если мы посмотрим на ситуацию в Северных странах и будем исходить из того, что Финляндия должна быть с ними на одном уровне, то, конечно, это означает значительное ужесточение условий приема", - заявил министр после дебатов.

Кроме того власти Финляндии ждут сведений о возможных изменениях в политике Евросоюза. На это уйдет около двух недель.