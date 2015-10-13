В Польше начинаются самые масштабные в этом году военные учения

Подготовку на полигоне в Ожишb Варминско-Мазурского воеводства пройдут 7 тыс. солдат, 700 танков и бронетранспортеров, а также военные из США, Канады, Германии и Великобритании, сообщает Радио Польши.

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Учения состоят из военных операций на суше и в воздухе. Их сценарий предусматривает взрыв международного кризиса на фоне конфликта за месторождения природных ресурсов. Поскольку дипломатические переговоры не приносят результатов, доходит до вооруженного противостояния. Задачей солдат, которые будут проходить обучение, будет отражение агрессии врага и контратака.

По сравнению с предыдущими учениями, в нынешних войско будет фокусироваться на запуске и проверке системы мобилизации в выбранной воинской части. На тренировки тоже вызваны резервисты и добровольцы из Национальных резервных сил. Они будут проходить подготовку так же, как и профессиональные польские военные.

В маневрах, которые продлятся до 23 октября, военные будут использовать тяжелую технику, включая танки, бронетранспортеры, инженерную технику, артиллерию, пушки и противовоздушные системы. Кроме того, над полигоном появятся военные самолеты и вертолеты.