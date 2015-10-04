Польша откроет центр контрразведки НАТО на своей территории

Вскоре в Польше начнутся совместные учения офицеров контрразведки стран НАТО, которые будут создавать общую доктрину, сообщает Радио Польша со ссылкой на заявление вице-министра обороны страны Роберта Купецкого.

"От лица Министерства национальной обороны Польши Купецкий подписал соглашение по вопросу создания союзнического центра усовершенствования контрразведки. Он будет находиться в Кракове, а часть объектов будет расположена в словацком городе Лешт", - говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно договору, который со стороны Словакии подписал министр обороны, Польша и Словакия принимают на себя все организационные работы. По словам польского вице-министра обороны, первым директором центра будет поляк, офицер Службы военной контрразведки.

Вице-министр Роберт Купецкий подчеркнул, что создание центра - это больше, чем "очередной, двадцать четвертый центр усовершенствования". "Это добавление новых союзнических возможностей к тем, которые уже имеются, в условиях угрозы с востока и юга. Это реальный вклад Польши, Словакии и государств участвующих в создании центра, в разработку нового качества", - отметил он.

"Сотрудничество спецслужб в многостороннем измерении - это не та область, которая развивается легко и естественно. Службы предпочитают общаться иначе, в режиме двухстороннего сотрудничества. Получается, что центр - это новое качество сотрудничества, которого ранее в НАТО не было и которое, мы надеемся, хорошо приживется в Альянсе", - сказал польский политик.

По его словам, центр будет организовыватьсовместные учения для вооруженных сил государств-членов НАТО, а кроме того, займется совершенствованием общей доктрины контрразведок этих стран.

"Я ожидаю, что до конца этого года появятся первые офицеры стран НАТО. Мы предусматриваем, что расширится также группа государств, которые участвуют в работе центра", - отметил Купецкий.

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