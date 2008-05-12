Литва согласилась не препятствовать переговорам Евросоюза и России
08:00, 12 мая 2008Мир
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Выработан подход, который "устроит всех"
Литва согласилась не препятствовать переговорам между Евросоюзом и Россией о подписании нового двустороннего соглашения.
Таков результат встречи в Вильнюсе министров иностранных дел Литвы, Польши, Швеции и Словении. "Нам удалось выработать подход, который устроит всех. В частности, на предстоящих переговорах Россия – ЕС будет обсуждаться вопрос о возобновлении поставок российских энергоносителей по нефтепроводу "Дружба", на чём настаивала Литва, заявил глава МИД Словении.
Ранее попытку заблокировать переговоры с Россией предприняла Польша. Однако после консультаций с другими членами Евросоюза Варшава согласилась снять вето.
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