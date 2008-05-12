Литва согласилась не препятствовать переговорам Евросоюза и России

Литва согласилась не препятствовать переговорам между Евросоюзом и Россией о подписании нового двустороннего соглашения.

Таков результат встречи в Вильнюсе министров иностранных дел Литвы, Польши, Швеции и Словении. "Нам удалось выработать подход, который устроит всех. В частности, на предстоящих переговорах Россия – ЕС будет обсуждаться вопрос о возобновлении поставок российских энергоносителей по нефтепроводу "Дружба", на чём настаивала Литва, заявил глава МИД Словении.

Ранее попытку заблокировать переговоры с Россией предприняла Польша. Однако после консультаций с другими членами Евросоюза Варшава согласилась снять вето.

Эхо Москвы