В Косово полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов (фото)

Об этом сообщает ВВС.

В столице Косово Приштине демонстранты протестовали против ареста оппозиционного депутата Альбина Курти. Ранее он был арестован за то, что бросил гранату со слезоточивым газом в парламенте Косово в знак протеста против подписания соглашения с Сербией.

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Около 200 протестующих скандировали имя Курти и бросали в полицейских бутылки с "коктейлем Молотова" и камни. В результате стычек, по предварительным данным, пострадали несколько полицейских и три демонтранта. Курти был освобожден.

Отметим, соглашение с Сербией, против которого протестовал Курти, было заключено под эгидой ЕС и предоставляет больше полномочий регионам, где большинством населения являются сербы.