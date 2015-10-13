США разочарованы выборами в Беларуси - Госдеп

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госдепартамент.

"Соединенные Штаты приветствуют мирное проведение 11 октября президентских выборов в Беларуси. Тем не менее, мы разочарованы тем, что выборы, как показали доклады миссий БДИПЧ ОБСЕ и наблюдателей Парламентской Ассамблеи, в значительной степени не соответствовали принятым Беларусией международным обязательствам и нормам проведения свободных и справедливых выборов", - говорится в сообщении на сайте Госдепартамента.

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"Эти доклады указывают на серьезные проблемы при подсчете голосов и подведении итогов голосования, при формировании территориальных и участковых избирательных комиссий, а также на отсутствие в Беларуси фундаментального реформирования существующей несовершенной правовой базы, регулирующей выборы", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН ранее, наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на выборах президента Беларуси, которые состоялись 11 октября, негативно оценивают процесс подсчета голосов и подведения итогов голосования.