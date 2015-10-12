ОБСЕ разочарована выборами президента Беларуси и негативно оценивает подсчет голосов

Об этом говорится в предварительном совместном отчете Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и других организаций.

"Процесс голосования в день выборов был оценен положительно на 95% избирательных участков, где проводилось наблюдение, однако значительное количество наблюдателей были лишены возможности проверить списки избирателей, а также по внешнему виду, тождественные подписи были выявлены на 47 избирательных участков. Процесс подсчета голосов был оценен негативно на 30% участков, где проводилось наблюдение, что указывает на значительные проблемы. Процесс подведения итогов голосования был оценен негативно, в том числе из-за отсутствия прозрачности на 25% избирательных участков", - сказано в отчете.

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Наблюдатели отметили, что "Беларусь все еще должна пройти долгий путь для выполнения всех демократических обязательств".

Как сообщал УНИАН, на выборах президента Беларуси, по предварительным данным, победил Александр Лукашенко, набрав 83,49% голосов.