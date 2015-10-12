В Риме появился памятник Владимиру Великому

Об этом сообщает в своем Facebook посольство Украины при Святом Престоле (Ватикан).

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Памятник открыт на территории комплекса собора Святой Софии.

В текущем году исполняется 1000 лет со дня смерти Владимира Великого, что отражено в надписи на памятнике.

Святая София - грекокатолический собор в Риме, сооруженный в конце 1960-х годов патриархом Иосифом Слепым. Он является частью комплекса Украинского католического университета имени святого Климента в Риме.

Напомним, в феврале президент Петр Порошенкоподписал указ о чествовании памяти "создателя средневекового европейского государства Руси-Украины" князя Владимира Великого в связи с 1000-летием его упокоения.