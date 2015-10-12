Египет подписал контракт на покупку "Мистралей" у Франции - СМИ
09:59, 12 октября 2015Мир
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Египет 10 октября подписал с Францией договор купли-продажи двух вертолетоносцев типа "Мистраль", продажа которых России была отменена Парижем из-за украинского кризиса.
REUTERS
Об этом со ссылкой на информацию из окружения премьер-министра Манюэля Вальса, находящегося с визитом в Каире, пишет французская газета Le Figaro.
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Условия продажи Каиру вертолетоносцев "Мистраль", которые Париж отказался предоставлять России, были согласованы президентом Франции Франсуа Олландом и его египетским коллегой Абделем Фаттахом ас-Сиси 23 сентября. Сумма сделки называлась в почти 950 млн евро.
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