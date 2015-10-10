МИД не располагает информацией о наличии украинцев среди пострадавших при взрывах в Анкаре

Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел Украины.

Напомним, сегодня в Анкаре прогремели два взрыва на месте, где проводилась мирная демонстрация «Труд. Мир. Демократия».

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По данным турецких СМИ, в результате взрывов погибли по меньшей мере 30 человек, 120 получили ранения. На месте происшествия находятся полиция и кареты скорой помощи.