МИД не располагает информацией о наличии украинцев среди пострадавших при взрывах в Анкаре
14:24, 10 октября 2015Мир
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Посольство Украины в Турецкой Республике по состоянию на данный момент не имеет информации о наличии граждан нашей страны в числе пострадавших в результате взрывов, которые произошли утром 10 октября возле железнодорожного вокзала в г.Анкара (Турция).
Взрыв в Анкаре / Facebook
Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел Украины.
Напомним, сегодня в Анкаре прогремели два взрыва на месте, где проводилась мирная демонстрация «Труд. Мир. Демократия».
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По данным турецких СМИ, в результате взрывов погибли по меньшей мере 30 человек, 120 получили ранения. На месте происшествия находятся полиция и кареты скорой помощи.
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