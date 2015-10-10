В Палате представителей США одобрили проект резолюции в поддержку местных выборов в Украине

Как сообщает сайт комитета по иностранным делам нижней палаты Конгресса США, сегодня комитет принял резолюцию H. Res. 348, в которой выражается поддержка, чтобы украинский народ свободно воспользовался правом избирать свою власть и определять собственное будущее.

"Выборы в Украине 25 октября являются критическим шагом в направлении мира в этой разорванной войной стране. У США твердый интерес в установлении устойчивого и демократического управления, которое сможет продолжать внедрение столь необходимые реформы. К большому сожалению, сепаратисты на востоке Украины отказываются признавать (украинское) правительство или допустить международных наблюдателей по наблюдению за выборами в подконтрольные им районы, делая проведения свободных и справедливых выборов там невозможными", - отметил председатель комитета от Республиканской партии Эд Ройс.

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В этой связи он убежден, что Соединенные Штаты и их союзники должны увеличить давление на президента Российской Федерации Владимира Путина, в том числе с помощью более настойчивого применения санкций на ключевых представителей близкого окружения российского президента, чтобы остановить действия боевиков на востоке Украины, и чтобы работать для установления мира и процветания для всего украинского народа.

Также в резолюции выражается настоятельный призыв к Администрации президента США по ускорению оказания помощи Украине для содействия проведению политических, экономических и социальных реформ, необходимых для свободных и справедливых выборов, соответствующих международным стандартам.

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В резолюции осуждаются попытки любых внешних сил, включая правительство России, его агентов и сообщников, препятствовать проведению выборов в Украине, включая применение запугивания и насилия.