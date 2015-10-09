В ходе давки в Мекке погибли около 1450 человек - AP

Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на результаты своего подсчета.

По информации агентства, реальное число погибших превышает официальные данные на 684 человека.

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Уточняется, что Иран возложил ответственность за трагедию на власти Саудовской Аравии.

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Ранее сообщалось, что данные Тегерана о жертвах превышают официальные данные от Саудовской Аравии. В частности, иранские СМИ сообщали более чем о 1000 погибших при давке, хотя по официальным данным, их сумма составляет 769.