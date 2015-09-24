Трагедия в Мекке: число жертв давки среди паломников возросло до 717

Об этом со ссылкой на управление гражданской обороны Саудовской Аравии сообщает РИА Новости.

"Число раненых в долине Мина возросло до 805, жертв - 717", - говорится в официальном Twitter гражданской обороны.

Ранее сообщалось, что в результате ЧП погибли 453 человека, число раненых превысило 719.

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Как известно, трагедия произошла неподалеку от палаточного городка для паломников. На месте работают 4 тысячи спасателей и врачей, задействованы 220 единиц оборудования, отмечает управление гражданской обороны.

Согласно сообщению, спасательная операция продолжается, данные будут корректироваться. Ранее медики четырех расположенных поблизости больниц сообщили, что не справляются с растущим числом пострадавших.

Напомним, мусульмане всего мира отмечают главный праздник в Исламе - праздник жертвоприношения Ид аль-Адха или Курбан-Байрам, который в этом году приходится на 24-26 сентября.