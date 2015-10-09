The New York Times: Испытуемое Россией НАТО повышает военное присутствие и тон

Об этом пишут Хелен Купер и Джеймс Кантер в статье под названием «Испытуемое Россией НАТО повышает военное присутствие и тон», опубликованной на сайте газеты The New York Times.

Западные чиновники были встревожены скоростью и масштабами вмешательства Москвы в Сирии. Военные самолеты России нарушили воздушное пространство Турции – намеренно, сказали чиновники НАТО – и ее военные корабли в Каспийском море обстреляли крылатыми ракетами цели в Сирии – хотя некоторые, похоже, не достигли пункта назанчения, упав где-то в Иране, заявил в четверг высокопоставленный чиновник из министерства обороны США.

Не желая разжигать ситуацию, но и опасаясь показаться слишком пассивными, западные чиновники отреагировали осторожно, принимая ряд ограниченных шагов, повышая при этом риторическое давление на Москву.

В четверг они сказали, что активизировали военные учения и развернули небольшое количество логистического персонала в Восточной и Центральной Европе. Великобритания объявила, что отправит солдат в страны Балтии, Польши и Украины, после шоу с демонстрацией силы президента России Владимира Путина. Германия осудила действия России в Сирии в необычно резкой манере.

«Мы реализуем самое большое усиление нашей коллективной обороны с конца холодной войны», заявил генеральный секретарь НАТО, Йенс Столтенберг перед началом заседания министров обороны в четверг. После встречи, он сказал: «Все это отправляет сообщение гражданам стран НАТО: НАТО защитит вас, НАТО здесь, НАТО готово».

НАТО разместило батареи Patriot в Турции, чтобы защитить ее от ракет, исходящих из Сирии, но по плану их должны были убрать в этом году. Представители НАТО обсуждают, следует ли сохранить батареи в Турции, учитывая действия России, но Столтенберг исключил такую ​​возможность.

Британские чиновники заявили, что подразделения с количеством примерно 150 человек будут регулярно развернуты в странах Балтии, Польше и Украине, чтобы поддержать военную подготовку. Министерство обороны сказало, что отправляет еще 25 человек британского персонала, чтобы обеспечить украинские войска «пехотным, медицинским и навыкам выживания». Дополнительный британский персонал повышает количество с 75 до 100 человек.

Майкл Фэллон, британский министр обороны, назвал решение частью «политики постоянного присутствия и помощи нашим союзникам на восточном фланге НАТО в ответ на российскую агрессию и провокации».

Шаги НАТО, о которых объявили в четверг, были в основном символическими, хотя Россия быстро отреагировала на британское заявление. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина, сообщил журналистам, что любое увеличение присутствия британских войск в Восточной Европе было бы прискорбно, согласно Agence France-Presse, добавив, что это будет означать, что Британия, используя якобы российскую угрозу для маскировки, будет стараться расширить НАТО. Россия, сказал он, даст равносильный ответ.

Когда западные министры обороны – в том числе министр обороны США Эштон Картер – встретились в четверг, большая часть обсуждения была сосредоточена на России и Сирии, и, в частности, на сроках запуска 26 крылатых ракет на расстояние более чем 900 миль, с Каспийского моря, в Сирию.

«Они сделали это за день до встречи министров обороны стран НАТО», сказал чиновник НАТО, на условиях анонимности из-за сложного характера переговоров. «Очевидно, что это сообщение, но кто может сказать, о чем думает Путин».

Но даже когда альянс стремился проецировать свою силу в направлении российской границы, и напомнить Москве, что российские маневры в воздушном пространстве Турции, могут вызвать ответную реакцию, несколько чиновников НАТО выразили недовольство тем, что они не видят очевидного выхода из запутанного клубка, которым стали отношения НАТО с Россией. Один из них сказал, что расширение НАТО к границам России было причиной, почему Путин теперь ищет пространство для маневров в Восточной Европе и пытается сохранить свой доступ к Средиземному морю через территорию Сирии.

Путин настаивает на том, что вмешательство России в Сирии и его поддержка наземного наступления там, – которая оказалась усилием с участием Ирана, ливанской Хезболлы и проправительственной армии, лояльных потерпевшему поражения президенту Сирии Башару аль-Асаду – предназначено для борьбы с боевиками Исламского государства. Но западные чиновники говорят, что он использует этот предлог, чтобы совершать удары по другим повстанческим группам, которые пытались свергнуть Асада.

«Россияне не наносят удары главным образом по ИГИЛ, а нацелены на другие оппозиционные группы, и поддерживают режим», сказал Столтенберг. «Я призываю Россию играть конструктивную роль и сотрудничать в борьбе с ИГИЛ, а не продолжать поддерживать режим Асада. Потому что поддержка режима – это не конструктивный вклад в мирное и прочное политическое решение в Сирии».

Bloomberg News цитирует министра обороны Германии, Урсулу фон дер Лайен, которая сказала: «Когда Россия атакует тех, кто борется с Исламским государством, она укрепляет Исламское государство».

НАТО объявило, что активизирует военные учения и учредит два небольших военных штаба, в Венгрии и Словакии, в дополнение к шести другим – в странах Балтии – Эстонии, Латвии и Литве, а также в Болгарии, Польше и Румынии. В каждом штабе будет около 80 военнослужащих, примерно половина – из принимающего государства, а остальные – из НАТО, по словам должностных лиц альянса в Брюсселе. Эти чиновники заявили, что штаб-квартиры в основном будут служить в качестве центров для планирования потенциального подкрепления сил НАТО и оценки логистики, как глубина портов или длина взлетно-посадочных полос.

Альянс предпринимал шаги с момента российского вторжения в Крыму и Украине, чтобы создать силы быстрого реагирования в странах Балтии. Не размещая большого количества войск в регионе, он накапливал оборудование, в том числе 1200 единиц бронетехники и 250 танков Abrams и боевых машин Bradley, которые могут быть быстро развернуты, сказали чиновники.

Встретившись отдельно в Люксембурге, министры внутренних дел Европейского союза в четверг пытались решить миграционный кризис в регионе, причиной которого частично стал сирийский конфликт.

Министры обсуждали общий свод правил для депортации мигрантов, которым отказано в предоставлении убежища; способы укрепления внешних границ Европейского Союза; и список безопасных стран, куда можно высылать мигрантов.

Выводы министров, скорее всего, будут обсуждаться на встрече на высшем уровне лидеров Европейского Союза 15 и 16 октября, когда вопрос миграции будет главной темой.

Прибыв на встречу в Люксембурге, Тереза Мэй, британский министр внутренних дел, призвала к неотложным мерам, чтобы отговорить мигрантов, которым вряд ли может быть предоставлено убежище, от опасных путешествий в Европу.

«Мы должны отправлять экономических мигрантов обратно в страны их происхождения», заявила журналистам Мэй. «В вопросе возвратов, мы должны видеть, как Европа закончит эту игру».

Жан Ассельборн, министр иностранных дел Люксембурга, который ведет заседание, заявил журналистам: «Контроль внешних границ, миграции в целом, а также депортаций – это комплексный план».