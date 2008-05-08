Освобожден духовный лидер ”Аль-Кайеды”

В Великобритании освобожден под залог радикальный духовный лидер мусульман, обвиняемый в связях с "Аль-Кайедой", Абу Катада. По условию освобождения, он должен находиться дома в течение 22 часов в сутки. Решение об освобождении вынесла специальная комиссия по апелляциям со стороны иммигрантов, передает Associated Press.

Министр внутренних дел Великобритании Джеки Смит заявила, что "крайне разочарована" решением комиссии, и пообещала принять все необходимые меры для защиты населения страны.

Абу Катада находился в заключении с 2002 г. Власти Великобритании обвиняют его в близких связях с "Аль-Кайедой", египетским "Исламским джихадом" и другими террористическими группировками. Правительство долгое время прилагало усилия к тому, чтобы экстрадировать А.Катада в Иорданию, где он был осужден по делу о терактах 1998 г. Однако британский апелляционный суд заблокировал попытки правительства передать обвиняемого в руки иорданского правосудия.