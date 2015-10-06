Российская авиация в Сирии во вторник совершила около 20 боевых вылетов - Минобороны РФ

Об этом сказал журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, сообщает ТАСС.

"Экипажи Су-34, Су-24М и Су-25 нанесли удары по 12 объектам тыловой инфраструктуры, пунктам управления, лагерям подготовки и базам боевиков террористических группировок "Исламского государства", - сказал он на брифинге в Национальном центре управления обороной РФ.

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В частности, по словам Конашенкова, пара российских штурмовиков Су-25 нанесла удар по полевому лагерю ИГ, где готовили иностранных боевиков группировки. Лагерь располагался в районе Кафер-Авайд (провинция Идлиб), уточнил он.

"В результате воздушного удара отмечены многочисленные разрушения построек и сооружений, использовавшиеся террористами для хранения взрывчатых веществ, материально-технических и продовольственных запасов", - отметил Конашенков.

Также, по его словам, Су-24М уничтожили завод по производству боеприпасов для "Исламского государства" недалеко от Дамаска, кроме того, бетонобойными авиабомбами были уничтожены два командных пункта боевиков близ Дейр-эз-Зор.

Еще один опорный пункт ИГ, по данным Минобороны РФ, в районе населенного пункта Гмам (провинция Латакия) был атакован бомбардировщиками Су-34.

Как известно,российская авиация начала наносить точечные удары по территории Сирии 30 сентября. В авиагруппировку Воздушно-космических сил в Сирии вошли свыше 50 самолетов и вертолетов.