Правительство Японии ушло в отставку

Необходимость обновить состав кабинета министров возникла после того, как в конце сентября Синдзо Абэ был переизбран на пост лидера правящей партии на новый срок, что автоматически позволяет ему возглавлять правительство страны еще три года, сообщает РИА Новости.

Читайте такжеПремьер-министр: Япония не признает результаты псевдовыборов на Донбассе

В середине дня генеральный секретарь правительства объявит новый состав кабмина. Вечером министры нового кабинета пройдут церемонию утверждения императором, после чего Синдзо Абэ даст пресс-конференцию, где расскажет о главных задачах своего кабинета.