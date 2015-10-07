Правительство Японии ушло в отставку
09:17, 07 октября 2015Мир
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Правительство Японии на своем экстренном заседании в полном составе подало премьер-министру Синдзо Абэ прошения об отставке в связи с необходимостью формирования нового кабинета министров.
REUTERS
Необходимость обновить состав кабинета министров возникла после того, как в конце сентября Синдзо Абэ был переизбран на пост лидера правящей партии на новый срок, что автоматически позволяет ему возглавлять правительство страны еще три года, сообщает РИА Новости.
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В середине дня генеральный секретарь правительства объявит новый состав кабмина. Вечером министры нового кабинета пройдут церемонию утверждения императором, после чего Синдзо Абэ даст пресс-конференцию, где расскажет о главных задачах своего кабинета.
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