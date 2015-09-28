Япония выделит деньги на помощь мигрантам

Как сообщает японская вещательная корпорация NHK, ожидается, что премьер-министр Синдзо Абэ объявит о выделении средств во вторник в ходе своего выступления с трибуны Генеральной ассамблеи ООН, передает Би-би-си. При этом пока неясно, собирается ли Япония смягчить собственные крайне жесткие правила, касающиеся приема мигрантов.

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Как напоминает Рейтер, из 5 тыс. прошений о предоставлении убежища, поданных за прошлый год, в Японии было удовлетворено только 11.

В пятницу ООН заявила, что в обозримом будущем не просматривается никаких перспектив по уменьшению потока нелегальных мигрантов, стремящихся попасть в Европу.

На данный момент к европейским границам ежедневно прибывает около 8000 мигрантов, и, как заявляют в ООН, нынешние проблемы, которые испытывают правительства в связи с масштабной волной миграции, могут оказаться лишь верхушкой айсберга.

В конце прошлой недели Токио объявил о выделении гранта в $2 млн на поддержку беженцев из Сирии и принимающих их общин в Ливане и еще $2 млн - западнобалканским странам, таким как Сербия и Македония, испытывающим невиданный наплыв беженцев из стран Африки и Ближнего Востока.