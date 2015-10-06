Российская авиация нанесла удары в районе Пальмиры - СМИ

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сводку сирийского государственного телевидения, пишет Лента.ру.

Как сообщает телеканал, цитирующий военный источник, удары наносились в районе Пальмиры и на севере провинции Халеб (Алеппо).

Отмечается, что в ходе ударов в окрестностях Пальмиры были уничтожены 20 единиц техники и три склада вооружений. В провинции Халеб удары наносились в районе городов Эль-Баб и Дейр-Хафир, приблизительно в 20 километрах от удерживаемой правительственными войсками авиабазы, которая осаждена силами ИГ.

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Согласно сообщению, сирийский военный источник уточнил РИА Новости, что удары были нанесены 5 октября по позициям боевиков в окрестностях Пальмиры и в 80 километрах от города, рядом с поселением Эль-Карьятейн.

Как известно, воздушные удары в Сирии наносят 50 самолетов и вертолетов, включая Су-24М, Су-25 и Су-34 РФ. Вооруженные силы РФ действуют на основании распоряжения президента страны Владимира Путина, получившего просьбу о военной помощи от официального Дамаска.

"Исламское государство" — террористическая группировка, летом 2014 года провозгласившая создание халифата на захваченных территориях Сирии и Ирака.