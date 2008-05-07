9 миллионов взрослых европейцев не умеют читать и писать

Девять миллионов взрослого населения в Центральной и Восточной Европе не умеют ни читать, ни писать.

Как сообщили УНИАН в Центре новостей ООН, об этом говорится в новом докладе ЮНЕСКО, который посвящен ходу реализации программы «Образование для всех».

В докладе ЮНЕСКО отмечается, что сегодня в мире насчитывается 774 млн. великовозрастных неграмотных. 85% всех людей, не умеющих читать и писать, проживают в бедных странах мира и, как правило, в сельской местности. Уровень грамотности среди европейцев превышает 96%. Однако между странами Европы наблюдается резкий разрыв в образовательном уровне населения. В регионе Центральной и Восточной Европы больше 9 млн. человек остаются неграмотными.

По данным авторов доклада, вопреки бытующему мнению, проблема низкого уровня грамотности в Европе касается не только представителей меньшинств, а всего общества в целом. Известно, что среди взрослого населения есть много людей, не сумевших приобрести даже самые элементарные навыки чтения и письма, что отражается на уровне жизни, а также на социальном и экономическом благосостоянии стран, в которых они проживают, отмечается в докладе ЮНЕСКО.

Доклад опубликован накануне международной конференции, посвященной грамотности взрослых, которая пройдет 14-16 мая в Баку (Азербайджан).