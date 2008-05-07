Белый дом предостерегает Россию от провокаций

Пресс-секретарь Президента США Джорджа БУША Дана ПЕРИНО выступила с заявлением, в котором призвала Россию воздержаться от провокационных действий в районах самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии.

Как передает Lenta.ru, по словам Д.ПЕРИНО, провокационными действиями Вашингтон считает увеличение численности российских миротворцев в регионе, инцидент со сбитым над Абхазией 20 апреля грузинским беспилотным самолетом а также меры российского правительства по оказанию предметной помощи населению самопровозглашенных республик и отмену экономических санкций в их отношении.

Белый дом также выразил солидарность с позицией грузинских властей, которые считают, что второй грузинский самолет-разведчик был сбит 20 апреля российским истребителем. Представители ВВС России отказались подтвердить этот факт. (Всего с марта 2008 года над Абхазией было сбито четыре грузинских беспилотника.)

"Проведя переговоры с правительствами Грузии и России на самом высоком уровне, США вновь заявляет о безоговорочной поддержке сохранения территориальной целостности Грузии и решительным образом призывает Россию уменьшить давление и отменить ранее принятые меры", - заявила Д.ПЕРИНО.

Она также призвала Грузию исключить военные методы из числа возможных способов урегулирования ситуации вокруг Абхазии и Южной Осетии и подчеркнула, что США не хочет усиления напряженности между Россией и Грузией.

Как сообщалось, ранее США уже выступали в поддержку Грузии. По результатам созванного по просьбе Тбилиси экстренного заседания Совбеза ООН, состоявшегося 23 апреля, не было принято никаких официальных заявлений. Однако США, а также Великобритания, ФРГ и Франция вне рамок ООН приняли совместное коммюнике, в котором выразили озабоченность в связи с решением России оказать предметную помощь населению Абхазии и Южной Осетии.

В середине апреля с. г. президент РФ Владимир ПУТИН поручил правительству принять ряд мер в отношении Абхазии и Южной Осетии - речь идет о признании документов, выдаваемых фактическими органами власти непризнанных республик, а также о признании юридических лиц, зарегистрированных в этих регионах. Ранее Россия отказалась от режима экономических санкций, действовавших в отношении Абхазии.

В Абхазии и Южной Осетии эти шаги расценили как "частичное признание" Россией их независимости. Грузия, со своей стороны, заявила, что Россия фактически пытается аннексировать два грузинских региона, которыми официально являются непризнанные республики.