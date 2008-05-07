Белый дом предостерегает Россию от провокаций

11:03, 07 мая 2008
Мир
2473 0

Грузию призвали исключить военные методы

Дана ПЕРИНО
Пресс-секретарь Президента США Джорджа БУША Дана ПЕРИНО выступила с заявлением, в котором призвала Россию воздержаться от провокационных действий в районах самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии.

Как передает Lenta.ru, по словам Д.ПЕРИНО, провокационными действиями Вашингтон считает увеличение численности российских миротворцев в регионе, инцидент со сбитым над Абхазией 20 апреля грузинским беспилотным самолетом а также меры российского правительства по оказанию предметной помощи населению самопровозглашенных республик и отмену экономических санкций в их отношении.

Белый дом также выразил солидарность с позицией грузинских властей, которые считают, что второй грузинский самолет-разведчик был сбит 20 апреля российским истребителем. Представители ВВС России отказались подтвердить этот факт. (Всего с марта 2008 года над Абхазией было сбито четыре грузинских беспилотника.)

"Проведя переговоры с правительствами Грузии и России на самом высоком уровне, США вновь заявляет о безоговорочной поддержке сохранения территориальной целостности Грузии и решительным образом призывает Россию уменьшить давление и отменить ранее принятые меры", - заявила Д.ПЕРИНО.

Она также призвала Грузию исключить военные методы из числа возможных способов урегулирования ситуации вокруг Абхазии и Южной Осетии и подчеркнула, что США не хочет усиления напряженности между Россией и Грузией.

Как сообщалось, ранее США уже выступали в поддержку Грузии. По результатам созванного по просьбе Тбилиси экстренного заседания Совбеза ООН, состоявшегося 23 апреля, не было принято никаких официальных заявлений. Однако США, а также Великобритания, ФРГ и Франция вне рамок ООН приняли совместное коммюнике, в котором выразили озабоченность в связи с решением России оказать предметную помощь населению Абхазии и Южной Осетии.

В середине апреля с. г. президент РФ Владимир ПУТИН поручил правительству принять ряд мер в отношении Абхазии и Южной Осетии - речь идет о признании документов, выдаваемых фактическими органами власти непризнанных республик, а также о признании юридических лиц, зарегистрированных в этих регионах. Ранее Россия отказалась от режима экономических санкций, действовавших в отношении Абхазии.

В Абхазии и Южной Осетии эти шаги расценили как "частичное признание" Россией их независимости. Грузия, со своей стороны, заявила, что Россия фактически пытается аннексировать два грузинских региона, которыми официально являются непризнанные республики.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter