Глава VW предупреждает: скандал с обманом может угрожать существованию компании - Bloomberg

Об этом сообщает Патрик Донахью в своей статье «Глава VW предупреждает: скандал с обманом может угрожать существованию компании», опубликованной на сайте Bloomberg.com.

Немецкий автоконцерн в среду должен представить план действий, чтобы исправить 2,8 млн автомобилей на внутреннем рынке. Пётч сказал менеджерам на прошлой неделе, что он уверен в том, что Вольфсбург, расположенный в Германии автопроизводитель, выйдет из кризиса, если приложит достаточно усилий, по данным газеты Welt am Sonntag.

Volkswagen и немецкая промышленность были потрясены обвинениями, впервые выдвинутыми регулирующими органами США 18 сентября, в том, что автопроизводитель использовал программное обеспечение, чтобы скрывать от регуляторов настоящие выбросы своих дизельных автомобилей в течение многих лет. Пока владельцы 11 млн пострадавших автомобилей по всему миру, чиновники и инвесторы ждут ответов, кризис уничтожил почти 30 млрд евро ($ 34 млрд) стоимости компании.

Пока новый главный исполнительный директор компании Volkswagen, Маттиас Мюллер, клянется устранить дефекты, автопроизводитель провел кампанию в СМИ, которая включала рекламу с покаянием на всю страницу, опубликованную в крупных немецких газетах, чтобы отметить 25-ю годовщину воссоединения страны.

Вместо того, чтобы восхвалять четверть века немецкого единства, компания использовала мелкий шрифт на широком белом поле, чтобы сказать, что она обойдется без праздничных выражений, вместо этого, заверив людей в том, что она урегулирует кризис.

«Мы просто хотим сказать одно: мы сделаем все, чтобы вернуть ваше доверие», сказал автопроизводитель в рекламе воскресенье.

Заявление Меркель

После молчания касательно скандала с обманом, канцлер Германии Ангела Меркель в воскресенье назвала разоблачение крупнейшего автопроизводителя Германии «драматическим событием» и сказала, что Volkswagen должен в скором времени все прояснить. Она исключила долгосрочное воздействие на промышленность страны.

«Я считаю, что репутация немецкой промышленности, доверие к Германии как к месту ведения торгово-промышленной деятельности, не настолько потрясено, чтобы нас больше не рассматривали как страну, подходящую для бизнеса», сказала Меркель в интервью радио Deutschlandfunk.

Внутреннее расследование уже определило нескольких инженеров, которые были допущены к установке мошеннического программного обеспечения в 2008 году для моделей EA 189 с дизельными моторами, сообщила в воскресенье газета Bild am Sonntag. Решение обойти регулятивные нормы появилось, когда инженеры проекта определили, что нет никакой возможности, одновременно соответствовать нормам выброса и контроля затрат, затруднительное положение, которое грозило остановить важный проект, сообщает газета Bild.

В результате появилось так называемое самодельное устройство, которое отключало контроль выбросов, когда авто не тестировали, нарушив правила выбросов и вызвав большое количество государственных расследований и судебных исков, с тех пор как Агентство по охране окружающей среды США сообщило о нарушениях в прошлом месяце.

Больше руководителей

Volkswagen также обнаружил, что в скандале замешаны больше руководителей, чем они признавали ранее, группа, состоящая больше, чем из нескольких разработчиков, сообщила газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, со ссылкой на официальных лиц, близких к наблюдательному совету.

Volkswagen отказался комментировать сообщения немецких газет, сказал по телефону представитель компании Эрик Фельбер.

Мартин Винтеркорн ушел с поста генерального директора 23 сентября. Глава отдела развития Audi Ульрих Хакенберг, доверенное лицо Винтеркорна, который был ответственным за развитие бренда VW с 2007 по 2013 год, и Вольфганг Хатц, который управлял разработкой двигателей и коробок передач в группы с 2007 по 2011 год, среди тех, кто уйдет, сообщают люди, знакомые с вопросом.

Подкорректированная программа могла быть установлена в части, поставленные Ганновером, расположенным в Германии Continental AG, для 1,6-литровых двигателей, сообщает Bild am Sonntag. Обновление моделей деталями Continental включает в себя также замену запчастей, а не просто обновление программного обеспечения, сказал Bild.

Другой поставщик запчастей для двигателей, Robert Bosch GmbH, предупредил VW в 2007 году, что его запланированное использование программного обеспечения является незаконным, сообщил Bild 27 сентября.

«У нас нет никаких признаков любого неправомерного использования наших технологий», сказал пресс-секретарь Continental Феликс Гресс по телефону, добавив, что они не предусматривали оборудования для измерения выбросов.

В отличие от Меркель, президент Европарламента Мартин Шульц, немецкий социал-демократ, сказал, что скандал является «серьезным ударом для экономики Германии в целом».

«Трудно поверить в такой уровень халатности и в то, что здесь, возможно, присутствовала даже преступная деятельность», сказал Шульц группе немецких газет Funke в совместном интервью. «Тем не менее, я думаю, что Volkswagen – сильная компания, которая имеет все шансы преодолеть кризис».