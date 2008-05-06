Посол Грузии: конфликт с Россией не повлияет на вступление страны в НАТО
21:33, 06 мая 2008Мир
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Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве
|Мераб АНТАДЗЕ
Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН, отвечая на вопросы журналистов.
"Грузия и Украина в любом случае будут членами НАТО. И эти события, я надеюсь, не повлияют на те решения, которые были приняты в Бухаресте", - сказал М.АНТАДЗЕ.
"Обострение ситуации в зоне конфликта - это, языком дипломатии, военная интервенция России против Грузии и попытка нарушения территориальной целостности Грузии", - сказал М.АНТАДЗЕ. По мнению посла, "стремление Грузии в НАТО и независимая внешняя политика были одной из причин российской активности" в Абхазии.
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