Посол Грузии: конфликт с Россией не повлияет на вступление страны в НАТО

Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Украине Мераб АНТАДЗЕ надеется, что обострение грузинско-абхазского конфликта не повлияет на вступление его страны в НАТО.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН, отвечая на вопросы журналистов.

"Грузия и Украина в любом случае будут членами НАТО. И эти события, я надеюсь, не повлияют на те решения, которые были приняты в Бухаресте", - сказал М.АНТАДЗЕ.

"Обострение ситуации в зоне конфликта - это, языком дипломатии, военная интервенция России против Грузии и попытка нарушения территориальной целостности Грузии", - сказал М.АНТАДЗЕ. По мнению посла, "стремление Грузии в НАТО и независимая внешняя политика были одной из причин российской активности" в Абхазии.