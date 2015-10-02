The Guardian: СМИ России переключают внимание на Сирию, по мере того, как угасает конфликт в Украине

Об этом пишет Шон Уокер в своей статье «Российские медиа переключают внимание на Сирию, по мере того, как угасает конфликт в Украине», опубликованной на сайте газеты The Guardian.

Было время, не так давно, если включить российское государственное телевидение вечером - почти всегда означало смотреть бурную дискуссию о войне в восточной Украине и ужасе попыток Киева вернуть территорию из рук пророссийских сепаратистов.

За последние две недели, по мере того, как конфликт, кажется, угасает, произошла перестройка. Теперь новости и ток-шоу сосредоточены на другом конфликте: Сирии.

Им не хватает эмоциональной напряженности сюжетов об Украине, но те же корреспонденты, которые передавали новости с полей сражений в восточной Украине, теперь в Дамаске; те же, кто заламывал руки из-за поведения Киева, сейчас говорят об угрозе со стороны Исламского государства.

«Между границами Сирии и России менее 1000 километров», сказал Владимир Соловьев, ведущий ток-шоу, во время программы в среду вечером вскоре после начала российских авиаударов. «Это не какой-то далекий конфликт. После того как они закончат в Сирии, исламисты придут к нам».

Наступление телевидения, кажется, нацелено на повышение уровня поддержки кампании, которая, как показывают опросы, не пользуется популярностью. Опрос в сентябре независимого Левада-Центра обнаружил, что апатия – это преобладающая эмоция, когда дело касается Сирии: 50% респондентов заявили, что они либо не заинтересованы в политике России в Сирии, либо у них нет мнения по этому вопросу, в то время как только 14% сказали, что они поддержат военные вмешательство в конфликт.

«Конечно, это исследование было проведено две недели назад, и тема Сирии теперь будет гораздо более актуальной проблемой для людей», сказал Алексей Гражданкин из Левада-центра. «Но традиционно россияне всегда были против идеи любого рода военных действий за рубежом. Люди помнят Афганистан и не хотят ввязываться».

Возможно, чтобы успокоить эти страхи, новостные передачи на государственном телевидении показывали фотографии взлета истребителей, видео высокоточных ударов по целевым объектам, которые, по заявлениям принадлежали ИГИЛ, и командного центра с офицерами в униформе, сидящими за компьютерами и управляющими ударами. Передачи делают акцент на современном оборудовании и методах ведения войны, возможно, чтобы заверить зрителей, что это не станет трясиной, как Афганистан или Чечня.

«Даже если люди изначально против участия в Сирии, если военная эскалация все-таки начинается, конечно, это всегда хороший способ отвлечь людей от других вопросов, таких, как экономическая ситуация», сказал Гражданкин.

Любая крупная военная операция будет сложной в период низких цен на нефть и экономического спада, но в настоящее время участие ограничено, и, таким образом, не будет огромным бременем для российского бюджета. И маловероятно, что это вызовет огромные разногласия с населением, особенно при телевизионной поддержке. Но также, само по себе, это вмешательство вряд ли сможет стать переломным моментом.

«Совершенно ясно, что такого ограниченного количества самолетов недостаточно, чтобы изменить ход сражения. Единственным успешным примером победы над исламскими повстанцами был Алжир, и на это ушло 10 лет», сказал Руслан Пухов, российский специалист по анализу военных проблем.

Существует мало признаков какого-либо инакомыслия среди военных в вопросе таких действий. Газета «Ведомости», ссылаясь на военный источник, утверждает, что общее количество российских военнослужащих, привлеченных к участию в сирийских операциях, – в том числе пилотов и тех, кто координирует атаки на земле и доставляет оружие сирийской армии, – составляет около 1500 человек. Российские официальные лица заявили, что солдаты-призывники не будут отправлены в Сирию, и газета сообщила, что нет недостатка в контрактниках, желающих участвовать, отчасти потому, что миссия предполагает относительно щедрые суточные - $ 62 (£ 41) в день для офицеров и $ 43 для других – в дополнение к обычной заработной плате.

Из-за непрозрачности принятия решений в России, эксперты предложили множество теорий для действий России в Сирии, от козыря, чтобы перехитрить американцев, до устойчивого стремления спасти Башара аль-Асада, и более неправдоподобных предположений, таких как гнусный заговор для того, чтобы и в дальнейшем обременять Европу миллионами беженцев.

В четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров вновь повторил заявленное Путиным обоснование для участия России: опасность того, что, если не бороться с ИГИЛ на Ближнем Востоке, в какой-то момент это станет проблемой для России, особенно учитывая большое число россиян и русскоязычных в их рядах.

«Основным риском в этой ситуации, является то, что боевики, число которых составляет тысячи, и которые являются выходцами из [бывших] советских стран, включая Россию, вернутся и будут делать свои черные дела в нашей стране», сказал Лавров.

Россия борется с исламистским восстанием низкого уровня на Северном Кавказе в течение более чем десяти лет, с частыми нападениями на официальных целевые объекты в Дагестане и Ингушетии, а также нерегулярными взрывами в Чечне. В последние годы террористическое движение не смогло совершить крупномасштабных атак в Москве, которые были в предыдущие годы, такие как захват театра Норд-Ост в 2002 году и позже теракты, совершенные смертниками в московском метро и в аэропорту Домодедово.

Аналитики говорят, что это произошло из-за агрессивной тактики российских войск, чтобы сокрушить мятеж, а также того факта, что многие бойцы уехали в Сирию.

В июле чеченец, который недавно покинул Чечню, чтобы воевать с про-украинской бригадой добровольцев на востоке Украины, рассказал the Guardian, что, по его мнению, российские власти проводили целенаправленную политику, чтобы позволить радикально настроенным молодым людям уехать из страны в Сирию.

«Многие мои друзья уехали. Я всегда пытался их отговорить от этого, но это много обсуждают в социальных медиа и в Whatsapp. Я уверен, что этот материал контролируется, но по каким-то причинам они не были арестованы», сказал мужчина, который не хотел, чтобы его личность раскрывали. Репортер российской «Новой газеты» утверждал, что был создан "зеленый коридор", чтобы потенциальные бойцы могли уехать в Сирию с юга России.

В то время как телевизионному освещению Сирии в целом не хватает той истерии, которая была в вопросе Украины, некоторые радикальные комментаторы использовали сирийский гамбит, чтобы заговорить о давних идеях "особой миссии" России в мире.

«Сейчас не время для музыки, или игровых шоу, сейчас другие времена», сказал в ток-шоу Александр Проханов, писатель-националист. «Пришло время начать внутреннюю, личную мобилизацию для цивилизационной борьбы»».