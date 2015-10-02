Полиция США уточнила количество жертв стрельбы в колледже и установила личность убийцы - СМИ

По словам шерифа округа Дуглас Джона Хенлина, ранее количество пострадавших в результате происшествия было сильно завышено, передает CNN.

Хенлин отказался называть имя нападавшего. "Я не буду говорить, кто он. Не буду давать ему то, чего он хотел", - заявил шериф.

Представители властей, знакомые с ходом расследования, сообщили изданию, что убийцей оказался 26-летний Крис Харпер Мерсер. Следователи уже опрашивают членов его семьи и друзей.

Источники также отмечают, что убийца был в бронежилете и хорошо вооружен. У него было достаточно боеприпасов, чтобы вести длительную перестрелку.

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Как сообщал УНИАН, ранее генеральный прокурор штата Эллен Розенблюм сообщила, что 13 человек были убиты и 20 ранены.

По мере событий поступали противоречивые данные о количестве жертв.

Отмечается, что накануне, в среду ночью, убийца сообщил о своих планах совершить стрельбу. Некоторые участники форума подначивали его к этому, давали советы как это лучше сделать и какое оружие использовать. По словам нападавшего, он хотел "прославиться".