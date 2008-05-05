НАТО предлагает сотрудничество Армении

Генеральный секретарь НАТО Яап де Хооп Схеффер выразил надежду на укрепление сотрудничества с Арменией, сообщило агентство "Новости - Армения".

"НАТО и Армения демонстрировали стабильное сотрудничество в рамках системы международной безопасности, свидетельством чего является ценный вклад Армении в операции НАТО в Косово", - говорится в поздравительном послании генсека Тиграну Саркисяну по случаю его назначения на пост премьер-министра Армении.

"В рамках Программы действия индивидуального партнерства (IPAP) мы вовлечены в тесное сотрудничество и политический диалог, которые направлены на реформирование системы безопасности и построения демократических институтов Армении", - подчеркнул Схеффер.

По словам генсека НАТО, новый премьер-министр Армении вступил на свой пост в сложный и полный вызовов для Армении период.

"Я надеюсь, что, сохраняя достижение прежних лет и движущую силу IPAP, мы можем укрепить наше сотрудничество в разных сферах. Для того чтобы вести Армению по пути реформ, жду сотрудничества с вами вокруг различных задач и надеюсь, что смогу встретиться с Вами в ближайшее будущем", - говорится в послании.