Der Spiegel: Испытание силы Меркель

Об этом пишет Филипп Виттрок в своей статье "Испытание силы Меркель", опубликованной на сайте немецкого издания Der Spiegel.

Пошатнулась ли позиция Ангеыа Меркель? Глава ведомства федерального канцлера Петер Альтмайер вынужден дать серьезный ответ: у его шефа достаточно поддержки, чтобы бессменно оставаться в должности до конца своего срока, подчеркнул он в "Saarbrücker Zeitung". Оценка доверенного лица Меркель неудивительна. Но несколько недель назад сам вопрос о возможном политическом уходе канцлера был совершенно нелепым.

Кризис беженцев заставил уверенность пошатнуться. «Это существенно изменит нашу политику», заявила Меркель в среду на приеме для призеров «Молодежь в науке» в своей штаб-квартире правительства. И этот переломный момент, канцлер поймет, также относится к ней лично.

Меркель под давлением и в своих собственных рядах из-за недавнего курса в политике беженцев. Критика звучит громче, резче и более открыто, чем во время еврокризиса, отказа от атомной энергетики или дискуссии о военной обязанности. Популярность канцлера снижается, а вместе с ней и ранее высеченные в камне рейтинги союза. Лидер ХДС внезапно оказалась не такой неприкосновенной, как думал глава ведомства федерального канцлера Альтмайер.

Все это потому, что Меркель в кризисе беженцев – с гуманитарной точки зрения, достойна всяческих похвал – пошла в эмоциональное наступление: Она позволила тысячам застрявших в Венгрии людей приехать в Германию. Она произнесла девиз: «Мы справимся». Она задала линию и, таким образом, наконец, отложила нерешительность, за которую ее ранее всегда винили.

Но в союзе все громче звучат вопросы о том, правильную ли Меркель выбрала тему для такой смены стиля. Обдумала ли она последствия? Возможно ли было вообще предугадать такие последствия? Критики канцлера считают, что приветственные сигналы Меркель привлекли беженцев в Германию. Даже министр внутренних дел Томас де Мезьер временно отдалился от босса, и в среду призвал своих коллег из земель союза ограничить приток.

ХСС требует коррекции курса

Особенно сильное давление оказывает партия ХСС, потому что Бавария существенно пострадала от притока мигрантов. В ХСС считают, что сейчас еще дружелюбный настрой в Германии через несколько недель изменится, - и тогда нужно будет оказаться на правильной стороне. Окрыленный растущими рейтингами Хорст Зеехофер поддерживает премьер-министра Венгрии и строителя заборов Виктора Орбана и почти ежедневно нападает на канцлера. Премьер-министр Баварии требует коррекции общественного курса, Меркель должна отправить предостерегающее послание: Мы скоро престанем с этим справляться.

Пока, однако, председатель ХДС не дает сбить себя с толку. То ли по убеждению, то ли из злости – неизвестно. Но Меркель знает, конечно, что Германия не может на постоянной основе ежедневно принимать по несколько тысяч новых беженцев. В сентябре в страну приехали больше людей, чем за весь прошлый год. Канцлер говорит теперь о «сигналах порядка», которые необходимо отправлять.

В спешке, право на предоставление убежища было ужесточено, ЕС по-прежнему должен держать подальше ищущих защиты. Кроме того, есть надежда, что приток беженцев в зимний период в любом случае уменьшится. Если число лиц, ищущих убежища к весне снова значительно сократится, процесс будет завершен быстрее и в пунктах первичного приема снова можно будет навести порядок, и тогда Меркель сможет вздохнуть.

Но динамика вряд ли предсказуема, это показали последние несколько недель. Германия столкнулась с непростой задачей интеграции. А что, если новые законы не сработают, как требуется? Если многие волонтеры, которые сейчас невероятно помогают властям, устанут? Если выборы в ландтаги (парламенты земель) в марте 2016 года в Баден-Вюртемберге, Рейнланд-Пфальц и Саксония-Анхальт будут проиграны – и начнут разрывать союз в общенациональных вопросах?

Тогда положение для Меркель станет очень сложным. Многие считают, и не без оснований, что в эти дни подогревается старый слух о том, что канцлер может в начале 2017 года перенять пост Генерального секретаря ООН у Пан Ги Муна.

Возможно, Меркель и не должна слишком много думать о принятии такого предложения – потому что ей в преемники никто не напрашивается. Урсула фон дер Лайен, как единственная оставшаяся наследная принцесса не может сейчас претендовать на этот пост. Из-за скандала с плагиатом она сейчас сама борется с тем, чтобы не претерпеть политической катастрофы. Союзу, вероятно, не останется ничего другого, кроме как снова собраться за Меркель.