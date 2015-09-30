В Кремле рассказали, что готовящаяся операция в Сирии имеет временные рамки

Об этом сообщил глава администрации президента России Сергей Иванов. "Эта операция ВВС России, конечно, не может продолжаться бесконечно и имеет вполне определенные временные рамки. Но какие они точно, по суткам, равно как и огласить, сколько летательных аппаратов будет использовано, какие виды вооружения будут использоваться нашими ВВС, я, по понятным причинам, сейчас озвучить не могу", - рассказал Сергей Иванов, передает Lenta.ru.

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Напомним, сегодня Совет Федерации единогласно проголосовал за использование Вооруженных сил России за рубежом. Соответствующее предложение в верхнюю палату внес президент России Владимир Путин.

Как уточнил Сергей Иванов, сирийский лидер Башар Асад обратился к России с просьбой об оказании военной помощи для противодействия "Исламскому государству". Глава администрации президента подчеркнул, что речь идет исключительно об операции ВВС. Использование наземных войск исключено.

Он сообщил, что число граждан России и выходцев из стран СНГ, примыкающих к боевикам "Исламского государства", постоянно увеличивается, и поэтому необходимо действовать на опережение. "Часть из них уже вернулись на территорию Российской Федерации. И легко предположить, что они и дальше будут возвращаться на нашу территорию. Таким образом, целесообразно действовать на опережение и действовать на дальних рубежах, а не сталкиваться с этой проблемой потом у себя в России", - добавил он.

Последний раз разрешение на использование российской армии за рубежом Совет Федерации принимал 1 марта 2014 года. Тогда речь шла о возможности ввода войск на территорию Украины. 25 июня 2014 года постановление о возможности использования российской армии за границей было отменено.