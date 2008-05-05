Началась эвакуация пассажиров с севшего на мель круизного судна "Мона Лиза" в Балтийском море.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, по словам представителя пресс-службы береговой охраны Латвии, такое решение было принято после неудачных попыток снять судно с мели.

В операции по эвакуации участвуют четыре корабля латвийских морских сил и еще два - государственной погранохраны. Пассажиры будут направлены в латвийский город Вентспилс, где об их дальнейшем размещении позаботится Государственная пожарно-сасательная служба Латвии.

Как сообщал УНИАН, по данным МИД Украины со ссылкой на Посольство Украины в Латвийской Республике, 4 мая сел на мель лайнер «Мона Лиза» с 972 пассажирами на борту. В состав экипажа круизного лайнера входят 68 граждан Украины.

Зарегистрированное на Багамских островах судно выполняло рейс по маршруту Гданьск-Рига-Таллинн. Пострадавших в результате упомянутого инцидента нет.