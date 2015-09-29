Режим Асада использует полученные из России бомбы против повстанцев вместо ИГИЛ - Times

В последние недели активисты из повстанческих районов по всей стране сообщили о волне авиаударов, в которой участвуют новые системы самолетов и оружия, передает ZN.UA со ссылкой на The Times.

"Подавляющее большинство ударов были против повстанческих групп, а не ИГИЛ", - говорится в статье. В Алеппо, как рассказывают повстанческие командиры и активисты, впервые режим начал осуществлять авиаудары в ночное время с использованием более точных ракет, чем ранее.

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Сирийская обсерватория по правам человека заявила, что она получила сообщения о новых самолетах и боеприпасах неизвестных типов. Президент России Владимир Путин, как отмечает автор статьи, изображал растущую вовлеченность РФ в сирийский конфликт и заявлял о поддержке Асада в качестве инициативы, прежде всего, против ИГИЛ и международного терроризма.

Тем не менее, западные правительства выразили скептицизм относительно действий России. Сирийские официальные лица на прошлой неделе заявили, что режим получил несколько новых российских систем вооружения, в том числе более продвинутые боеприпасы и по меньшей мере пять самолетов.

Стоит отметить, что в северной части города Алеппо новая волна воздушных атак началась 16 сентября. В результате этих событий, согласно данным Сирийского института правосудия, погибли 148 человек, в том числе 50 детей.

Сирийские активисты сообщают, что целые кварталы Алеппо опустели с начала прошлого года, потому что люди бежали от авиаударов. Научный сотрудник в Дохе Центра Брукингса Чарльз Листер заявил, что режим Асада проводит последовательную политику умышленного массового убийства гражданских лиц - сначала с помощью авиаударов и баллистических ракет, а затем с помощью бомб и химического оружия.

Ранее сегодня УНИАН сообщал, что шесть российских фронтовых бомбардировщиков Су-34 предположительно прибыли на авиабазу под сирийским городом Латакия.