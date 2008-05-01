Британцем, который пытался сказать «спасибо» Бушу, займутся психиатр, ЦРУ и ФБР

63-летний британец Морис Кирк был помещен в госпиталь для обследования психиатрами после попытки отблагодарить президента США за эффективную работу американской береговой охраны, пишет The Times 30 апреля.

Кирк пытался совершить кругосветное путешествие на самолете времен Второй мировой войны. Несколько месяцев назад он совершил вынужденную посадку в районе Карибского моря и был спасен береговой охраной. В минувшую субботу он приземлился на другом личном самолете неподалеку от ранчо Джорджа Буша и пошел к воротам. Кирк намеревался оставить для президента благодарственную записку, сообщает Лента.ру.

Признательного путешественника задержали полицейские, которые подумали, что пожилой мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. Как объяснила жена пилота, из-за артрита он не мог пройти по прямой линии. Дальнейшие тесты показали, что Кирк был абсолютно трезв.

Пилота поместили в одну из расположенных неподалеку больниц. После психиатрического обследования Кирку предстоит побеседовать с сотрудниками ЦРУ и ФБР.