Сирийская армия впервые использовала российские дроны
21:15, 23 сентября 2015Мир
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Сирийская армия сегодня впервые использовала беспилотники, которые Россия поставляет Дамаску.
В Сирии начали использовать российские дроны / ves.lv
Об этом газете Le Figaro источник, близкий к службе безопасности Дамаска.
"Впервые сегодня армия использует полученные от Москвы дроны в операциях против экстремистов на севере и востоке страны", - сообщил источник, не указав тип БПЛА, который используется и регионы, где операции имели место.
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Как сообщал УНИАН, военная поддержка сирийского президента Башара Аль-Асада со стороны Россииможет повысить риск конфронтации с силами коалиции, которые борются против "Исламского государства".
Об этом заявил Госсекретарь США Джон Керри в интервью итальянской газете La Stampa.
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