Сирийская армия впервые использовала российские дроны

Об этом газете Le Figaro источник, близкий к службе безопасности Дамаска.

"Впервые сегодня армия использует полученные от Москвы дроны в операциях против экстремистов на севере и востоке страны", - сообщил источник, не указав тип БПЛА, который используется и регионы, где операции имели место.

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Как сообщал УНИАН, военная поддержка сирийского президента Башара Аль-Асада со стороны Россииможет повысить риск конфронтации с силами коалиции, которые борются против "Исламского государства".

Об этом заявил Госсекретарь США Джон Керри в интервью итальянской газете La Stampa.