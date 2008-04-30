Тбилиси обвинил Москву в покушени на суверенитет Грузии

Министерство иностранных дел Грузии расценивает последние действия России в отношении Абхазии и Южной Осетии как агрессивные и провокационные и призывает российскую сторону остановиться и сесть за стол переговоров для обсуждения мирных инициатив, выдвинутых президентом Грузии Михаилом СААКАШВИЛИ.

Об этом заявил на брифинге во вторник в Тбилиси и.о. министра иностранных дел Григол ВАШАДЗЕ, передает ИА «Новости-Грузия».

МИД и Минобороны России во вторник заявили "о вынужденном увеличении в зонах конфликтов миротворческого контингента Вооруженных сил Российской Федерации в пределах численности, определенной ранее достигнутыми международными договоренностями в рамках решений Совета глав государств-участников СНГ".

"Это нельзя назвать иначе как продолжение де-факто аннексии территорий Грузии и военной провокацией", - заявил Г.ВАШАДЗЕ.

Он подчеркнул, что "увеличение контингента должно быть согласовано с грузинской стороной, в противном случае это является нарушением суверенитета Грузии".

Брифинг состоялся после консультаций руководства внешнеполитического ведомства с представителями стран-друзей Генерального секретаря ООН по Грузии.

Призвав Россию воздерживаться от агрессивных действий, Г.ВАШАДЗЕ отметил, что "в нормальной ситуации, когда Россия могла обсудить с нами инициативы президента Грузии, вопрос миротворческих сил можно было решить в течение десяти минут".

"Но Россия позиционировала себя как сторону в конфликте, а военные силы России стали фактором дестабилизации. Действия России повышает риск дестабилизации в регионе, и за это ответственна российская сторона", - сказал Г.ВАШАДЗЕ.

"Мы предлагаем руководству России спокойно прочитать мирные инициативы президента Грузии, сесть за стол переговоров и мирно разрешить кризис", - сказал и.о. главы МИД.

Он отметил, что Грузия продолжает консультации с представителями международного сообщества.