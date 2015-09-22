Норвегия в 2017 году получит от США истребители для противодействия России

Ожидается, что Норвегия получит первую партию истребителей F-35 в 2017 году и выйдет на первоначальный уровень оперативных возможностей в 2019 году. Они станут противовесом наращиванию российской военной мощи и усилению активности российской военной авиации в регионе, передает "Голос Америки". Министр обороны Норвегии Ине Эриксен Серейде приехала на завод Lockheed Martin в Техасе, где сошел с конвейера первый истребитель F-35, предназначенный для Норвегии.

Ине Эриксен Серейде заявила, что ее страна обеспокоена "явной демонстрацией силы" со стороны России в районе Балтийского моря, где число полетов российской военной авиации увеличилось втрое в период с 2013 по 2014 год.

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Она не сообщила деталей о количестве полетов в регионе в 2015 году, однако ранее норвежская сторона отмечала, что за последние месяцы Россия перешла к более сложным и длительным полетам, при этом неоднократно нарушая границы международного воздушного пространства.

Министр отметила, что Норвегия, которая имеет небольшую общую границу с Россией в Арктике, внимательно следит за российской активностью в этом регионе и по-прежнему обеспокоена тем, что усиление российской активности может привести к непредумышленному потенциальному конфликту.

Ине Эриксен Серейде заявила, что, благодаря истребителям, норвежские военные получат новые возможности по уклонению от радаров и обнаружению потенциальных угроз с более дальних расстояний и с большей точностью, что является ключевыми возможностями в период, когда все российские соседи внимательно отслеживают более агрессивные военные действия России.