Итальянский премьер-министр не будет работать в ”Газпроме”

Премьер-министр Италии Романо Проди намерен отклонить предложение российской стороны занять пост главы швейцарской компании South Stream, осуществляющей проект газопровода "Южный поток", сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в итальянском правительстве.

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на свои источники сообщала, что председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер может предложить Проди возглавить South Stream.

Стоимость проекта "Южный поток" оценивается в 14 миллиардов долларов. Газопровод, который строится на паритетных началах российской газовой монополией и итальянской Eni, пройдет через Черное море и ряд балканских стран из России в Италию.

Ожидается, что газопровод будет введен в строй в 2013 году. Ежегодно с его помощью Россия сможет поставлять в Европу около 30 миллионов кубометров газа.

"Газпром" неоднократно привлекал для своих проектов известных политиков. Так, бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер возглавляет комитет акционеров компании Nord Stream, которая реализует газопровод "Северный поток" по дну Балтийского моря в Германию.

Лента.ру