Иран не намерен воевать в Ливане

Иран никогда не примет участие в вооруженном конфликте в Ливане, однако намерен и дальше продолжать оказывать политическую и дипломатическую поддержку Бейруту. Об этом заявил начальник генерального штаба ВС Ирана генерал-майор Хасан Фирузабади. Указав на то, что основные запасы потребляемых странами Запада энергоносителей находятся на Ближнем Востоке, Х.Фирузабади призвал арабские страны прекратить экспорт нефти в Израиль. При этом он выразил уверенность в том, что "война закончится в пользу ливанского народа, без изменения границ страны".

Основными виновниками эскалации обстановки вокруг Ливана начальник генштаба ВС Ирана назвал США, Великобританию и Израиль, передает IRNA.

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