Белый дом: РФ использовала Сирию как государство-сателлит
00:41, 19 сентября 2015Мир
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Администрация президента США считает, что Россия использовала Сирию в своих интересах на Ближнем Востоке.
РФ использовала Сирию как государство-сателлит / radiosvoboda.org
Об этом заявил официальный представитель Белого дома Джош Эрнест, передают РИА Новости.
"Россия имеет давнее военное присутствие в Сирии, потому она по существу использовала Сирию как государство-сателлит на Ближнем Востоке. И она сыграла важную роль в поддержке режима (президента Башара) Асада", — сказал Эрнест.
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Он выразил уверенность в том, что "режим Асада изолирован и утратил законность".
Ранее УНИАН сообщал, что Белый дом готов пойти на ограниченные переговоры с Москвой после спорного размещения российских войск и тяжелого вооружения в Сирии.
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