Белый дом: РФ использовала Сирию как государство-сателлит

Об этом заявил официальный представитель Белого дома Джош Эрнест, передают РИА Новости.

"Россия имеет давнее военное присутствие в Сирии, потому она по существу использовала Сирию как государство-сателлит на Ближнем Востоке. И она сыграла важную роль в поддержке режима (президента Башара) Асада", — сказал Эрнест.

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Он выразил уверенность в том, что "режим Асада изолирован и утратил законность".

Ранее УНИАН сообщал, что Белый дом готов пойти на ограниченные переговоры с Москвой после спорного размещения российских войск и тяжелого вооружения в Сирии.