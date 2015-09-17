Главреда сайта "Коммерсантъ" уволили после интервью с Навальным - СМИ

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в издательском доме.

Об отставке Коняхина объявили на утренней планерке, официальная причина отставки не названа. Источники издания в издательском доме отмечают, что руководство «Коммерсанта» было недовольно работой Коняхина, а слухи о его увольнении «ходили давно».

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Другие сотрудники издательского дома полагают, что поводом для увольнения стало интервью с Алексеем Навальным: изначально интервью на сайте появилось в оригинале, в нем, в частности, присутствовали цитаты Навального о якобы имеющейся связи президента России Владимира Путина и крушения Boeing в Украине. Однако впоследствии эти слова Навального с сайта убрали.

«То, что Навальный сказал такие вещи в прямом эфире, неважно, но то, что это растиражировали, опубликовав на сайте, вызвало скандал в издательском доме», — отмечает источник в ИД «Коммерсантъ».

Сам Коняхин отказался комментировать свою отставку.